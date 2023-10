Vendita Alpitour: Ávoris, gruppo Barceló, smentisce l'interesse

14:49

L’eco della messa in vendita di Alpitour continua a provocare diverse reazioni così come le successive ipotesi sui possibili acquirenti. E puntuali arrivano anche le prese di posizione dei nomi chiamati in causa per la contesa.

Pubblicità

Dopo il commento del presidente esecutivo di Mcs Crociere Pierfrancesco Vago è ora la volta di Ávoris, tour operator del gruppo Barceló, con una nota stampa. Secondo quanto riportato da Preferente, l’azienda ha affermato di non avere ricevuto alcun invito a partecipare al processo di vendita di Alpitour e comunque di non avere intenzione di prenderne parte in ogni caso.



Insieme al nome di Barceló sono circolati nelle ultime ore anche quelli di Tui, Msc appunto, Wamos e i fondi Certares, Cvc e Advent.