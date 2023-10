Affitti brevi, Aigab incontra Salvini: Mit pronto a offrire collaborazione

10:15

Tutelare tutti i proprietari, trovando un equilibrio ragionevole tra le esigenze generate dall’attività degli affitti brevi a partire da regole chiare. Questo quanto evidenziato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini durante l’incontro al Mit con il presidente di Aigab-Associazione italiana gestori affitti brevi, Marco Celani (nella foto).

Il meeting, spiega una nota di Porta Pia, è stata l’occasione per fare il punto della situazione, anche in considerazione di alcuni eventi rilevanti come le Olimpiadi Milano Cortina o il Giubileo, che moltiplicheranno le presenze nelle città italiane con significative ricadute sull’accoglienza.



Il Mit si è detto pronto a offrire la massima collaborazione, sia all’interno del governo che con le amministrazioni locali, per individuare le soluzioni migliori per le competenze di ciascuno. L’obiettivo di Salvini, in particolare, è affrontare nel migliore dei modi l’auspicato incremento degli arrivi nelle località italiane. Salvini ha inoltre più volte sottolineato la determinazione di avviare un nuovo piano casa nazionale.