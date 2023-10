Vago, Msc: “Per la prima volta l'Italia supererà i 13 milioni di pax”

11:31

In Italia le crociere valgono 15 miliardi euro e 125 mila di posti di lavoro. Ad accendere i riflettori sul giro d’affari della blue economy è Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Cruises, nonché global chairman di Clia.



“Per la prima volta nella storia - ha spiegato Vago in un’intervista al Corriere - si supereranno i 13 milioni di crocieristi. A guadagnare non saranno solo gli armatori ma il Paese”. Una volta a terra “ogni ospite spende mediamente 150 euro e a beneficiarne sono le economie che ruotano intorno ai 60 porti italiani dove si registrano circa 5 mila toccate l’anno”:



Nonostante le ricadute, secondo il patron di Msc, la politica non fa abbastanza per aiutare il settore nella transizione ecologica. “Nel mondo navigano 120 imbarcazioni che possono spegnere i motori quando attraccano per alimentarsi elettricamente dalla banchina ma su 300 scali europei solo 10 consentono questa possibilità: nessuno in Italia”.