Gruppo Gattinoni a Rimini nel segno dell'innovazione tecnologica

12:49

Il Totem interattivo che consentirà agli utenti di accedere al portale Gattinoni Travel e di scoprire le funzionalità dell’Intelligenza Artificiale applicate alla piattaforma, novità di prodotto e ispirazioni di viaggio sarà al centro della scena nello stand del Gruppo Gattinoni, che rinnova la propria presenza in Fiera a Rimini per incontrare il trade.

“Questo totem - spiega Isabella Maggi (nella foto), marketing & communication director Gattinoni Group - è uno degli strumenti che stiamo studiando per l’agenzia del futuro. Un’agenzia dotata di un innovativo punto di incontro tra persone e prodotto, dove la tecnologia consentirà agli agenti di viaggio di ottimizzare il proprio lavoro di consulenza, esaudendo nel più breve tempo possibile le richieste di qualsiasi tipologia di cliente, oltre a rappresentare uno strumento ispirazionale per quanti sono in cerca di idee”.



Presso lo stand saranno presenti i referenti di tutte le divisioni del Gruppo, ambassador della filosofia aziendale che vorrà un 2024 sempre più centrato su tre parole chiave: persone, innovazione (tecnologica) e prodotto.