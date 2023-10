12:09

Un incremento del 15 per cento rispetto al 2019 e dell’80 per cento sullo scorso anno. Taglia il traguardo dei 200 milioni di fatturato il Quality Group, con una stima di chiusura d’esercizio intorno ai 205 milioni. Un risultato ottenuto a parità di numero di passeggeri rispetto a quattro anni fa.

“Grazie agli agenti di viaggi, e in condivisione con loro, oggi abbiamo raggiunto e superato i 200 milioni di fatturato – sottolinea il direttore commerciale Marco Peci (nella foto) -. Questo è il miglior risultato di sempre del nostro gruppo ed è sicuramente una crescita importante per le agenzie che ci supportano proponendo i nostri prodotti. A loro va il nostro più grande ringraziamento”.



I fattori determinanti

Diversi gli elementi che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato: tra questi vengono evidenziati le alleanze strette nel tempo con i partner che hanno consentito di ripartire con forza dopo la pandemia, la capacità di investire nella formazione delle agenzie, che si confermano unico canale di vendita per il consorzio e gli investimenti effettuati nello sviluppo tecnologico.



“Questo risultato non fa cessare la corsa – conclude Peci -. Continueremo a fare del nostro meglio per crescere nel mercato del turismo organizzato al fianco delle agenzie e dei nostri partner. Il futuro di Quality Group non è però solamente legato ai numeri ma alla capacità di innovare. Perseguendo la strada che segna il nostro business fin dalle origini, la nostra partita si gioca da sempre sulla qualità del prodotto, sulla capacità di stare sul mercato con servizi che siano d’appeal per un consumatore sempre più evoluto ed esigente”.