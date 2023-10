14:36

“Ci accingiamo a vivere con il massimo entusiasmo quello che ogni anno è un importante momento di incontro e riflessione”. Così il presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio Franco Gattinoni commenta il ruolo di TTG Travel Experience a Rimini, durante il quale Fto giocherà un ruolo di primo piano anche all’interno del panel di eventi in programma.

“Siamo in una fase delicata in cui l’indubbio rilancio del settore in Italia è stato tuttavia frenato da cause esogene ed endogene: da una parte il caro prezzi e l’inflazione, ma dall’altra le anomalie di un mercato del trasporto aereo che non ci supporta nel nostro lavoro e ci crea difficoltà nell’intento di offrire ai clienti le migliori soluzioni di viaggio – prosegue Gattinoni -. Abbiamo contribuito, come Federazione, ad accendere un faro e a proporre soluzioni per questi problemi, ma al tempo stesso stiamo intercettando e affrontando assieme agli associati le grandi trasformazioni strutturali di fondo che ci sfidano e ci spingono a innovare per stare al passo con il mercato”.