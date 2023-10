Tui, nuovo team b2b per il trade: coinvolto anche Musement

08:52

Tui ha annunciato la creazione di un nuovo team commeciale per il b2b ,con lo scopo di avvicinare al trade la sua tours, activities and experiences division, Tui Musement.

In seguito all'uscita di Claudio Bellinzona dall'azienda, è stato nominato direttore commerciale di Tui Musement Nishank Gopalkrishnan, come riporta ttgmedia.com. Secondo quanto affermato da Tui infatti il b2b è una delle aree più in crescita per i tour e le attività, capace di generare il 50% delle entrate.



Il portfolio di Musement comprende ora 88.000 esperienze e 1.000 tour di più giorni.