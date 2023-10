10:23

“Un’occasione importante per incontrare i colleghi agenti di viaggio e gli operatori del settore. Al TTG presenteremo la nostra gamma di servizi e convenzioni disponibili per le imprese associate, pensate per sostenere le agenzie ed essere sempre al loro fianco”. Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi, l’associazione di Confesercenti, spiega così il senso della partecipazione dell’associazione alla prossima edizione dell’appuntamento di Rimini che si aprirà dopodomani, 11 ottobre.

Negli incontri con il trade Assoviaggi illustrerà alcune delle opportunità che mette a disposizione degli associati, come il Fondo Garanzia Viaggi, la mutua sanitaria Hygeia, gli sportelli legale e fiscale, il Microcredito. “Siamo ogni giorno al lavoro per tutelare la categoria e fornire alle imprese tutti gli strumenti necessari per lavorare al meglio”, conclude Rebecchi.