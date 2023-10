Zigoloviaggi amplia l'offerta a tutto il Golfo di Napoli

12:35

Zigoloviaggi volta pagina. Il t.o. nato nel 2017 e specializzato su Ischia si concentra sulle esperienze. L'obiettivo è offrire ai propri clienti una vacanza a 360 gradi, in grado di regalare momeni unici. Per farlo, ha concentrato le proprie energie nella creazione di mini tour di 3 notti e tour settimanali di 7 notti.

Pubblicità

Zigoloviaggi amplia poi il proprio orizzonte geografico e si espande oltre Ischia, abbracciando tutto il Golfo di Napoli. Questo significa che i clienti potranno esplorare non solo le meraviglie di Ischia, ma anche i tesori nascosti di Napoli e le Costiere Sorrentina e Amalfitana.



“La bellezza di questa regione è senza paragoni, e siamo entusiasti di condividere queste destinazioni con i nostri viaggiatori - dice il direttore commerciale, Francesco Di Iorio -. Sono sensibile al cambiamento climatico e vorrei che tutti tutelassero l’ambiente per garantire alle generazioni future di vivere le nostre stesse emozioni e scoprire le stesse bellezze naturali. In linea con l’impegno per la sostenibilità ambientale, Zigoloviaggi seleziona attentamente hotel plastic-free ed eco-friendly per i nostri clienti. Questo ci permette di contribuire ulteriormente alla protezione del pianeta. Ma c'è di più. Per ogni prenotazione confermata, regaleremo ai nostri clienti un albero. Questo albero avrà il compito di abbattere le emissioni di CO2 che ciascuno di noi produce, non solo quando siamo in vacanza, ma anche nella vita quotidiana. Ogni cliente potrà monitorare la crescita del proprio albero e vedere direttamente l'impatto positivo che stanno avendo sull'ambiente. Saremo al TTG di Rimini presso il padiglione C7 stand 213”.