Coperture assicurative, la novità I4T in fiera: le polizze parametriche

Una novità assoluta per il ramo travel. Portano la firma di I4T le polizze parametriche, il prodotto che la compagnia di assicurazioni presenta a TTG Travel Experience.

Si tratta di coperture assicurative che intervengono automaticamente al verificarsi di determinati eventi, o ‘parametri’, senza la necessità per l’assicurato e la sua agenzia di aprire un sinistro e di dimostrare il danno subito. La prima copertura parametrica presentata da I4T, cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi, garantisce all’assicurato un indennizzo automatico di 150 euro nel caso in cui il suo volo registri un ritardo all’atterraggio pari o superiore a 3 ore.



Il prodotto è stato sviluppato in collaborazione con Revo Insurance, compagnia specializzata nell’offerta di soluzioni assicurative basate sulla tecnologia e sull’analisi dei dati, attiva nei rami danni, con focus sul comparto delle PMI. La copertura è già disponibile per le agenzie sul portale agenti di I4T come estensione rispetto alle classiche polizze Medico, Bagaglio e Annullamento.



Tutela dagli attacchi hacker

In fiera, però, I4T presenta anche un set di polizze ‘cyber’ contro eventuali attacchi hacker, perdita di dati o problemi tecnici che possono compromettere l’attività di agenzie e tour operator. Ma non solo: il player ha ideato anche ‘I4School’, una soluzione pensata per intercettare il segmento del turismo scolastico. La polizza offre coperture di assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento per viaggi di durata fino a 45 giorni, con partenza e rientro in Italia. È rivolta esclusivamente agli studenti iscritti all’istituto scolastico che organizza il viaggio e ai loro docenti e accompagnatori ed è disponibile a tariffe decisamente competitive, con massimale fino a 2.000 euro senza franchigia in caso di annullamento.



Assistenza legale

“Il buon andamento della domanda di viaggi unito al contesto di generale incertezza – commenta Christian Garrone (nella foto), responsabile intermediazione assicurativa I4T – ha influito positivamente sul mercato delle polizze travel. Di fronte a sempre mutevoli ed imprevedibili circostanze, più che adeguate coperture assicurative quello che manca agli organizzatori di pacchetti di viaggio è il supporto legale: l’organizzatore può emettere penali? Come può gestire annullamenti e riprotezioni nel rispetto del Codice del Turismo? Per questo noi affianchiamo gli operatori con S4T, la nostra società di assistenza legale e consulenza professionale che aiuta i clienti a districarsi anche tra i diritti e i doveri connaturati a queste circostanze straordinarie”.