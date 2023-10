Il Kenya di Futura Vacanze a TTG Travel Experience

15:28

È il Futura Club Twiga l’asso con cui Futura Vacanze parteciperà a TTG Travel Experience. Il tour operator approda a Rimini con l’ultima grande novità della programmazione di lungo raggio e diverse altre novità.

Pubblicità

La struttura kenyota, situata all’interno del parco marino di Watamu, sarà una delle proposte maggiormente in evidenza nei giorni di fiera. La novità - servita da un piano voli settimanale, operato da Neos, in partenza da Milano, Verona e Roma – accoglierà i primi ospiti dal prossimo 20 dicembre. “Arriviamo carichi al TTG, non solo per l’ottimo bilancio estivo, ma anche per questa importante novità a cui teniamo molto e che siamo molto soddisfatti di poter avere nella nostra programmazione - commenta in una nota il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Per il lungo raggio volevamo un prodotto prestigioso, apprezzato dal mercato e ideale per la clientela italiana: il Futura Club Twiga ha tutte queste caratteristiche e non vediamo l’ora di incontrare la distribuzione a Rimini per poter approfondire l’impostazione della nostra proposta, i servizi che andremo a offrire e l’ottimo piano trasporti che abbiamo messo a punto proprio per dare alle adv ottimi strumenti di vendita”.



I giorni di fiera saranno anche l’occasione per presentare i servizi premium con Top Futura, pacchetti combinati con i safari e la formula.