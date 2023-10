MySunSea intensifica la collaborazione con lo scalo di Forlì

16:59

MySunSea procede nel percorso di collaborazione con l’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, che ha portato nell’estate appena conclusa un notevole utilizzo dello scalo.

“L’accordo che prevedeva la collaborazione con l’aeroporto di Forlì - dichiara Rosita Angelini, a.d. del tour operator - è stato operativo fino alla fine di settembre con i collegamenti diretti per Zante, Cefalonia e Lampedusa. L’aspetto interessante è stata la velocità del collegamento. Inoltre, GotoFly sta investendo in maniera concreta sullo scalo romagnolo, presentando un piano di sviluppo interessante e alternativo, per dare maggior peso ad un mercato che, per mancanza di vettori, ha molto sofferto negli ultimi tempi”.



MySunSea è coespositore con l’aeroporto di Forlì in fiera a Rimini nel padiglione A1 stand 310 proprio per rafforzare la partnership e presentare la programmazione dell’estate 2024, che vedrà ancora lo scalo Luigi Ridolfi al centro dei pacchetti proposti.



“L’intenzione di MySunSea è quella di utilizzare voli per le destinazioni di punta di Lampedusa, Zante, Cefalonia, Sardegna, a cui aggiungeremo Lefkada, Karpathos, Corfu, Pantelleria e la Croazia col diretto su Zara, perfetto anche per i nostri consolidati pacchetti Ciao Prof”.



Intanto l’apertura delle vendite estive sulla programmazione MySunSea sarà come di consueto ai primi di dicembre con le ‘storiche’ offerte early booking.



“A TTG Travel Experience ci farà piacere incontrare le agenzie che vorranno venirci a trovare. Il 12 ottobre alle 12.00 sarà un piacere condividere un aperitivo con loro e trovare un momento di incontro per parlare di futuro e vacanze”.