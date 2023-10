Booking.com, attacco hacker ai clienti degli hotel

09:21

Gli hacker hanno preso di mira Booking.com, o meglio i clienti degli hotel legati alla Ota.

Il portale di prenotazione ha subito diramato una nota, come precisa preferente.com, in cui ricorda che "nessuna transazione regolare richiederà di fornire i dettagli della carta di credito al telefono, via sms o via email".



Il sistema studiato dai criminali informatici prevede l'invio di un messaggio da parte dell'app che segnala un errore nel pagamento; viene dunque chiesto di effettuare nuovamente la transazione tramite un link che in realtà porta il cliente a essere vittima di phishing.