Babbi, Fiavet: “L'emergenza in Israele potrebbe continuare fino a 2024 inoltrato”

di Alberto Caspani

14:48

“I pellegrinaggi in corso in Israele non hanno subito alcuna conseguenza dovuta alla crisi di Gaza e, verosimilmente, non ne subiranno in futuro”. Questa la precisazione di Andrea Babbi (nella foto), vicepresidente Fiavet nonché presidente Petroniana Viaggi.

Pubblicità

“In attesa dei voli di rimpatrio - aggiunge - i partecipanti sono stati tenuti in movimento e in sicurezza in tutte le aree degli itinerari di fede, senza neppur essersi accorti di quanto stesse accadendo. Per ora sono state annullate decine di viaggi e, pur confermando la tranquillità delle zone interessate dai viaggi, ci coordineremo di giorno in giorno col Ministero degli Esteri italiano e col Ministero del Turismo israeliano. La speranza è salvare il periodo del Natale, ma le condizioni di emergenza potrebbero protrarsi sino a 2024 inoltrato”.