Lab Travel lancia nuova piattaforma per i voli aerei

15:38

Un nuovo portale di voli dedicato ai Personal Voyager. È questa la novità che Lab Travel Euphemia presenta a TTG Travel Experience.



La piattaforma, si legge in una nota, è basata sulla tecnologia realizzata ad hoc dalla software house Leonardo Travel e integra in un’unica interfaccia le migliori soluzioni tariffarie disponibili, fornite da Amadeus per i canali gds e da Travelfusion per Ndc e low cost.

Questo permette ai Personal Voyager di accedere ad una panoramica completa dell’attuale offerta di mercato, senza intermediari e senza fee.



“La scorsa estate - sottolinea Michele Zucchi, a.d. Euphemia -, le tariffe aeree si sono rivelate un anello debole e hanno eroso marginalità. Attraverso il nuovo portale, potremo centralizzare le emissioni sul nostro codice Iata e, di conseguenza, migliorare le relazioni con i vettori e ottenere condizioni più vantaggiose”.