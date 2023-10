Ota Viaggi sponsor della digital edition di TTG Magazine

17:03

Ota Viaggi annuncia l'uscita del nuovo catalogo Neve per la stagione 2023/2024.

Il tour operator è sponsor della digital edition di TTG Today in uscita domani, 11 ottobre, ovvero il primo dei tre magazine quotidiani che saranno distribuiti nei padiglioni di TTG Travel Experience. E proprio a Rimini l'operatore presenterà la sua offerta invernale sull'Italia.



Il nuovo catalogo comprenderà un'ampia selezione di destinazioni montane in Italia e va a raccogliere alcune delle località più famose presenti su tutto l’arco alpino e sull’Appennino in regioni come Abruzzo, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto.