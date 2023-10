Bcd Travel: l'importanza della sostenibilità per i viaggiatori d'affari

21:00

Anche il business travel si tinge di green. Bcd Travel ha realizzato una ricerca per per valutare l'importanza della sostenibilità nei

viaggi di lavoro.

Come riporta una nota dell'azienda, "mentre l'82% delle aziende ha obiettivi di sostenibilità in atto, solo il 45% ha obiettivi definiti per i viaggi di lavoro sostenibili. Inoltre, solo il 20% dei viaggiatori d'affari è consapevole di eventuali obiettivi di sostenibilità connessi al travel della propria azienda".



Gli acquirenti, analizza la ricerca, "pongono l'accento sul supporto agli obiettivi complessivi di sostenibilità aziendale, la sorveglianza e la rendicontazione della sostenibilità nei viaggi, e la mitigazione dell'impatto ambientale derivante dai viaggi di lavoro".