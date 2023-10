Travel Expert accelera con Mice e blogger specializzati

12:26

A un anno dal lancio di Stoviaggio, Luigi Porro (nella foto) fa il bilancio di un progetto innovativo che per la prima volta ha messo insieme adv esperti e travel blogger.

“I numeri sono molto incoraggianti”, racconta Porro, ceo e founder di Travel Expert. “Dopo un anno abbiamo 30 travel blogger costantemente attivi e una ventina di personal travel agent”.



Adesso è tempo di accelerare, con una modalità 2.0 di recruiting dei travel blogger volta a inserire in squadra persone con forte specializzazione per incrementare l’engagement con il pubblico.



“Oltre 150 viaggiatori sono già partiti con i primi 20 viaggi di gruppo, e abbiamo una conferma dei tour superiore al 60%”, aggiunge Porro.



Altro progetto che spegne la sua prima candelina riguarda il Mice. Grazie all'ingresso in Frigerio, Travel Expert ha messo a disposizione dei propri personal travel agent un supporto per la vendita dei prodotti alle aziende. G. G.