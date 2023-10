Stop dell’Ue all’operazione Booking-Etraveli: il plauso di Hotrec

13:35

Gli albergatori europei accolgono con favore la decisione della Commissione europea di bloccare ufficialmente l’acquisizione, da parte di Booking Holdings, di Etraveli Group, piattaforma globale di prenotazioni aeree. Lo riporta Hotrec, come si legge su Hotelmag sottolineando come questa decisione costituisca “un passo importante per contrastare il potere di una delle piattaforme online più influenti rispetto alle operazioni quotidiane di decine di migliaia di piccole e medie imprese nel settore alberghiero”.

“Lanciamo da tempo allarmi sul potere di mercato di Booking e sul suo impatto sugli albergatori – ha affermato Marie Audren, direttore generale dell’associazione ombrello europea di cui Federalberghi è socia fondatrice -. La decisione della Commissione europea tiene conto di tali preoccupazioni, e non può che essere accolta con favore. Hotrec rimarrà vigile e reagirà con forza a qualsiasi decisione che abbia un impatto negativo sugli hotel delle pmi”.



Uno studio sulla distribuzione condotto da Hotrec mostra che più della metà degli albergatori (55%) “si sente spinto dalle Ota ad accettare i termini e le condizioni delle piattaforme (ad esempio, per quanto riguarda la politica di cancellazione, o gli sconti speciali), che gli hotel altrimenti non offrirebbero volontariamente”.



L’associazione europea ricorda, inoltre, i passi avanti compiuti con l’attuazione della legge sui mercati digitali (Dma), “che rappresenta una pietra miliare per il settore alberghiero, poiché introdurrà anche il divieto di tutte le clausole di parità di prezzo, che impediscono agli albergatori di offrire sui propri canali un prezzo migliore rispetto alle piattaforme”.