16:59

Cresce l’interesse per le strutture di fascia alta in Italia. L’analisi è di Xavier Durand, country manager Italia e Svizzera di Smartbox, che a TTG Travel Experience sottolinea come la Penisola attragga sempre più consensi.

“Negli ultimi tre mesi - evidenzia - abbiamo visto il pubblico orientarsi maggiormente verso short break in Toscana, Lombardia e Veneto e prediligere soggiorni all’insegna del relax presso strutture da 4 stelle in su”. In aumento le richieste per il segmento wellness, segno che per il consumatore l’idea regalo vincente coincide sempre più con soggiorni brevi di 1 o 2 giorni all’insegna del relax e dell’evasione. La tipologia di vacanza short break resta la più gettonata quando si regala un cofanetto Smartbox, rappresentando il 70% delle vendite totali.



Molto interesse anche per il binomio soggiorno-benessere: dai dati incoming delle strutture ricettive che contemplano un’attività wellness emerge infatti una crescita del 7% delle prenotazioni nei mesi di luglio, agosto e settembre rispetto allo stesso periodo del 2022. Negli ultimi tre mesi, poi, è aumentato l’interesse verso esperienze gourmet di alto livello, come testimonia la crescita del 18% – nelle vendite del cofanetto fisico – rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Tra le novità più recenti le esperienze in partnership con AC Monza, che ampliano la gamma di attività del segmento Divertimento & Svago disponibile online. Nuove idee regalo tailor-made per il Natale saranno poi disponibili a breve sul sito di Smartbox.it, per offrire agli utenti qualcosa di speciale in aggiunta al classico stay. Infine, le nuove esperienze di soggiorno fuori dall’ordinario, inaugurate lo scorso agosto, stanno ottenendo un ottimo riscontro anche per i prossimi mesi.