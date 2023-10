di Amina D'Addario

11:38

È una comunicazione attenta e non allarmistica quella che secondo Maavi deve adottare ora la Farnesina dopo gli attacchi a Israele.

“Come Maavi - ha spiegato la presidente Enrica Montanucci da TTG Travel Experience - stiamo lavorando quotidianamente con la Farnesina: abbiamo una chat aperta con il responsabile delle attività di emergenza, al quale abbiamo chiesto che il personale del ministero venga formato per non allarmare il passeggero che chiama per avere informazioni sull’Egitto e sulla Giordania”.



Secondo Montanucci, che in fiera a Rimini ha presentato alla stampa la nuova piattaforma realizzata insieme a Master Explorer, “è fondamentale che si capisca che un conflitto non vuol dire necessariamente che tutto il Medio Oriente e il Mediterraneo siano interessati. Veniamo da tre anni di Covid e una nuova paralisi del turismo significherebbe la fine di tante aziende. È per questo - ha aggiunto - che mi auguro che ci sia attenzione e unità di intenti tra noi e operatori e le istituzioni”.