easyJet Holidays cresce: obiettivo a 250 milioni di sterline

15:00

easyJet vuole far crescere la sua divisone Holidays fino ad arrivare a 250 milioni di sterline. Sulla scorta degli ultimi risultati

della branca del gruppo dedicata ai pacchetti vacanza, che è arrivata a generare un quarto dei profitti totali, la compagnia arancione spinge sull'acceleratore.



Come riporta ttgmedia.com, il vettore ha annunciato che easyJet Holidays contribuirà per 120 milioni di sterline al profitto del gruppo (al lordo delle imposte). E la branca, secondo i piani, sarà uno dei pilastri dei piani di crescita del vettore che vuole arrivare a 1 miliardi di profitti.