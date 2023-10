di Lino Vuotto

13:29

“Siamo di fronte a un nuovo brand nato da un progetto ex novo nel quale abbiamo fortemente creduto e la dimostrazione sta nell’investimento, che prevede la costruzione di 6 navi in 6 anni”. L’ingresso nel segmento lusso da parte di Msc Crociere non deve essere una meteora e neanche un passaggio in punta di piedi e managing director Italia della compagnia, Leonardo Massa, ha voluto ribadire ancora una volta come il lancio di Explora Journeys è al contrario un primo passo di un lungo percorso che consentirà alla compagnia di andare a catturare nuove fasce di mercato.

“Abbiamo voluto investire in un concept innovativo per creare qualcosa che prima non c’era – ha proseguito Massa -. Intanto si differenzia dal resto del prodotto Msc perché le navi si limitano a una capienza di 461 suite e questo consente di avere a bordo un rapporto personale-clienti pari a uno a uno contro uno per tre delle unità tradizionali. Anche gli itinerari cambiano l’approccio e diventano combinabili, flessibili”. Explora I intanto si appresta a spostarsi in Nord America per partire con le crociere ai Caraibi per poi spostarsi ancora, verso marzo, su Hawaii e costa Ovest degli Stati Uniti e poi posizionarsi, per la prima volta, nel Mediterraneo.



Ma un prodotto, per quanto valido e innovativo, ha bisogno di un aiuto e questo porta il nome di agenzie di viaggi; e nella cornice di TTG Travel Experience il managing director non poteva non ribadirlo in forma di appello: “Mi aspetto il loro supporto così come era arrivato quando vent’anni fa muovevamo i primi passi. E in questo caso, visto la particolarità del prodotto, penso alle agenzie migliori, quelle capaci di generare domanda grazie al loro spirito imprenditoriale che le spinge a investire e a spendersi per le novità”.