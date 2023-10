Travel World Escape insegna alle adv a essere Be ambassador of change

08:00

Formare le adv per spiegare loro cosa sia la sostenibilità e ancora di più il turismo rigenerativo, e soprattutto insegnare come proporre questa tipologia di viaggio. È questo il cuore di Be ambassador of change, il programma di formazione per il trade presentato da Travel World Escape. Un percorso triennale che il t.o. ha voluto dedicare alla distribuzione per farsi portavoce di un cambiamento inevitabile all’interno dell’industria turistica. “La mia mission quotidiana è compiere qualcosa di diverso”, racconta Cristina Laganà, ceo e founder del t.o. “Il nostro mantra è Comunità-Ambiente-Rispetto-Equità ed è per questo che crediamo nell’importanza di scegliere adeguatamente i nostri partner a destinazione ma anche sul fronte della distribuzione”.

Pubblicità

Il programma prevede una serie di incontri con gli esperti presenti nelle varie destinazioni e il coinvolgimento di altri attori extrasettore. G. G.