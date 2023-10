17:47

Anche quest’anno il mondo del turismo ha la sua stella. Lo scettro di TTG Star 2023 è passato nelle mani del ceo di Idee per Viaggiare, Danilo Curzi. Il riconoscimento, che ogni anno premia il personaggio che si è distinto nell’industria dei viaggi per idee innovative e capacità di pensare fuori dagli schemi, viene assegnato sulla base di una votazione online che ha coinvolto la community e i lettori di TTG Italia.

Pubblicità

A consegnare la targa il direttore di TTG Italia, Remo Vangelista, e la Group Exhibition Manager-Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group, Gloria Armiri. Vince così l’idea made in Curzi di “disegnare un nuovo corso” per marchi storici come Marcelletti prima e Chinasia poi, senza cancellarne né snaturane le orgini, bensì riconoscendone le professionalità e valorizzandole.



Premio speciale

È invece Simone Mancini, ceo di Scalapay, a ricevere il premio speciale ‘Utopia’, riconoscimento assegnato alla figura che più di tutte rappresenta il tema portante dell’edizione 2023. Giovane e visionario, Mancini si è trovato in brevissimo tempo alla guida di un’azienda dinamica, che ha saputo cogliere le potenzialità di applicazione del ‘Buy now, pay later’ al turismo, chiamando il settore a uno scatto culturale che fa leva sull’impiego delle soluzioni Scalapay come strumento di marketing.