Preventivi più semplici: le ultime soluzioni di Magellano

Magellano lancia uno strumento in più per gestire in modo più efficiente la preparazione dei preventivi. Il software dedicato alle strutture ricettive e agli operatori turistici incoming amplia le sue funzionalità introducendo ‘Preventivi Plus’. “Siamo sempre alla ricerca di soluzioni volte a semplificare e rendere più efficiente il lavoro dei nostri clienti - riferisce Gaetano Gliatta, direttore tecnico di Medialab Software Engineering, casa di sviluppo di Magellano -. Quando una struttura ricettiva o un’agenzia di affitti turistici riceve una richiesta di informazioni da parte di un potenziale ospite per effettuare un soggiorno, spesso è molto complicato e dispendioso in termini di tempo preparare le proposte disponibili, comunicarle all’ospite, aspettare una eventuale conferma, gestire il pagamento. Abbiamo quindi studiato uno strumento software che permette di semplificare tutte queste operazioni”.

La nuova funzionalità consente all’operatore “di generare un preventivo in meno di due minuti - precisa Gliatta -, inserendo proposte multiple, tutte compatibili con la disponibilità e le caratteristiche richieste dal potenziale ospite, in una forma esteticamente curata ed interattiva: il preventivo può infatti essere consultato dall’ospite comodamente da smartphone, tablet o computer e si possono sfogliare le immagini, conoscere i prezzi e gli eventuali servizi aggiuntivi”. Semplificato anche il processo di conferma della prenotazione da parte del cliente. “Con Preventivi Plus può confermare la proposta che ha scelto direttamente dall’interno del preventivo stesso, effettuando anche il pagamento; in questo modo si risparmia tempo e non è necessario un continuo contatto con l’ospite, il quale può procedere in autonomia”.