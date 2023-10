Insurance Travel e S4T, nuove tutele per le agenzie di viaggi

di Alberto Caspani

09:46

All’agenzia di viaggio serve un “oracolo”. In collaborazione con Insurance Travel e Service 4 Travel, un team di cinque legali guidati da Giusy Fiscella ha individuato i principali casi che stanno mettendo oggi in difficoltà chi lavora nel travel: voli cancellati inaspettatamente con richieste di rimborso, diritto d’autore delle immagini prese dal web, danno da vacanza rovinata.

“Oggi possiamo disporre di nuovi strumenti predittivi che meglio tutelano l’agenzia di viaggi - ha dichiarato Fiscella - a partire da un uso mirato dell’intelligenza artificiale per arrivare all’applicazione delle nuove assicurazioni parametriche. Entrambe le modalità operano per circostanziare al meglio i casi, a tal punto che anche uno sciopero aereo può non essere considerato causa di forza maggiore”.