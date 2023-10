KKM Group: nasce Travelfun per gli eventi di sport e intrattenimento made in Usa

12:07

KKM Group lancia Travelfun, nuovo portale con prodotto groupage (minimo 10 persone con accompagnatore) dedicato ai principali eventi americani di sport e intrattenimento.

“Per quest’anno sono già garantite 24 partenze - conferma Andrea Cani, ceo KKM Group - anche perché l’intera offerta viene direttamente gestita da noi attraverso un’apposita area hospitality: abbiamo contrattato ogni singolo prodotto, con franchigia su incontri Nba, così come Nfl o per concerti di Madonna, in modo tale che le partenze non siano solo prenotabili online, ma anche personalizzabili”.



Chi acquista il pacchetto, inoltre, viene accompagnato da un famoso testimonial dello sport o dell’evento stesso, uno storyteller che già nei betatest dello scorso anno ha funzionato come vero e proprio acceleratore delle vendite. A. C.