15:25

Il turismo mondiale continuerà a crescere e l'Europa sarà la testa di serie. È quanto emerge dalla ricerca presentata dal Team Innovation di PwC Italia, presentato in occasione di TTG Travel Experience.

Secondo le stime, il mondo del travel si è definitivamente lasciato alle spalle la pandemia e ora è arrivato il momento di tornare a crescere, raggiungendo il valore di 2,5 trilioni di euro nel 2023. PwC Italia stima inoltre una crescita media annua del 2,5% dal 2023 al 2028.



La maggior concentrazione commerciale del settore nel 2022 è stata in Europa, con il 36,7% del mercato. Seguono gli Stati Uniti, con il 19,9%, il Nord Asia con l'11,2%, il Sud-Est asiatico con il 10,3%, l'Africa con il 9,8%, il Sud America con il 4,7%, India e Asia con il 3,7% e l'Oceania con il 3,6%.



Le destinazioni

L'Europa si conferma anche la meta più visitata dello scorso anno, con la Francia in prima posizione (79,4 milioni di arrivi). Seguono, a livello mondiale, la Spagna (71,6 milioni), gli Stati Uniti (50,87 milioni) e la Turchia (50,45 milioni). Chiude la top five l'Italia, con 49,8 milioni di arrivi.



Guardando invece alla bilancia dei pagamenti, i turisti che spendono di più al di fuori dei propri confini provengono da provengono da Usa (109,1 miliardi di euro), Cina (109 miliardi), Germania (84,9 miliardi), Regno Unito (66,4 miliardi) e Francia (45,3 miliardi). L'Italia con 24,9 miliardi resta fuori dalla top five ma conquista comunque il settimo posto, dietro la Spagna (28 miliardi).



Agenzie di viaggi

Una fetta importante del business a livello mondiale resta nelle mani delle agenzie di viaggi, che nel 2022 hanno rappresentato il 44% del mercato globale.



"A livello di ricavi - si legge nella nota diramata da PwC -, le agenzie di viaggio cubano 127,98 miliardi di euro, seguite da altri servizi di organizzazione e prenotazione (103,16 miliardi), tour operator (46,78 miliardi) e uffici congressi e turismo (13,97 miliardi).



Secondo le stime di PwC, il mercato del tour operating avrà una significativa crescita nelle prossime stagioni, con un tasso composto di crescita annuale pari al 15,15% dal 2022 al 2027.