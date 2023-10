Siramani, fine di un’era: Alessandro Ragusa lascia e vende le sue quote

15:35

Si chiude un’era per Siramani. Lo storico amministratore unico del tour operator, Alessandro Ragusa (nella foto), ha deciso infatti di vendere le sue quote di maggioranza.

A renderlo noto è l’operatore torinese, attraverso una nota inviata alla stampa, che include una lettera aperta scritta da Ragusa per salutare il trade. Lettera che riportiamo di seguito:



‘Care colleghe e cari colleghi,

raramente ho avuto modo di scrivervi personalmente fino ad oggi.In questa fase storica di Siramani, invece, è d’obbligo spendere qualche parola innanzitutto per ringraziare quanti di voi ci hanno dato fiducia soprattutto alla ripresa post pandemia e che continuano a darcene.



Dopo una attenta valutazione durata qualche mese, ho accettato l’offerta di alcuni investitori i quali, dal 1° ottobre 2023, hanno rilevato le quote del brand Siramani e ne continueranno di fatto l’operatività. Mi premeva darvi personalmente questa comunicazione per evitare arrivassero notizie fuorvianti o poco chiare a riguardo ed evitare allarmismi.



Nei vostri confronti, a livello operativo e commerciale, non cambia assolutamente nulla. Si tratta esclusivamente di un classico ‘cambio al vertice’ dal punto di vista amministrativo.



A breve, per il tramite della direzione vendite e dei vostri sales di riferimento, avrete ulteriori indicazioni sulla programmazione 2023/2024.



La mia permanenza in Siramani, in qualità di amministratore unico, termina oggi con la piena consapevolezza di lasciare ai nuovi amministratori un team di validi professionisti ed un progetto che, sono certo, crescerà sempre più. Un caloroso abbraccio e auguro a tutti voi buon lavoro”.