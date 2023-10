di Paola Trotta

08:04

Ricavi pari a 107 milioni di euro, con un incremento +11% rispetto al 2022. Superamento della soglia dei 100 milioni e rialzo dei dati in termini di marginalità grazie anche ai numerosi investimenti realizzati.

Sono queste le previsioni di chiusura di bilancio che Idee per Viaggiare ha portato in dote a TTG Travel Experience. “Questi sono risultati frutto di impegno costante e di una pianificazione di investimenti lungimirante che abbiamo attuato negli anni precedenti - spiega Danilo Curzi, ceo del t.o. romano -. Dopo l’acquisizione del brand Marcelletti, abbiamo assunto 28 persone e investito in tecnologia adottando il Crm Salesforce, poi l’acquisizione di Chinasia e il lancio di un progetto di formazione dedicato alla distribuzione”.



Riguardo ai due brand, Curzi sottolinea: “Come con Marcelletti, anche con Chinasia abbiamo scelto un marchio di nicchia, ben organizzato e abbiamo deciso di non stravolgere la sua impostazione, ma valorizzarlo, portando il suo know how nell’azienda e aprendoci a nuovi territori da presidiare e a cui dare l’impronta by Idee per Viaggiare”.



Tra le novità di prodotto, IPV presenta un nuovo tipo di programmazione, che unisce più destinazioni e tipologia di experiences da vivere.