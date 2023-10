Gattinoni Business Travel, accordo biennale con McArthurGlen

12:09

Gattinoni Business Travel amplia la rete di partnership. La divisione del Gruppo Gattinoni ha siglato un accordo biennale con l’organizzazione italiana del Gruppo McArthurGlen, colosso dei designer outlet.

Attraverso l’intesa, i viaggiatori abituali della struttura italiana del Gruppo londinese potranno avvalersi, per i propri viaggi d’affari, del supporto della divisione Gattinoni Business Travel, la quale fornirà servizi quali la fornitura di biglietteria aerea (vettori legacy e low cost), ferroviaria (Trenitalia e Italo) e marittima oltre a autonoleggi e prenotazioni di hotel in Italia e nel mondo.



La divisione metterà, inoltre, a disposizione il proprio team di esperti offrendo un servizio h24 per rispondere alle esigenze dell’azienda.



Nel contratto di collaborazione rientra anche l’implementazione di una reportistica mensile volta al monitoraggio delle vendite, suddivisa per tipologia di servizio offerto, che permette la gestione autonoma della banca dati viaggiatori.



“Siamo onorati di aver dato inizio a una nuova collaborazione con questo importante gruppo internazionale - commenta in una nota Elena Carlino, Bt head of sales del Gruppo Gattinoni (nella foto) -. La partnership ci lega sia da un punto di vista commerciale, sia nella condivisione di valori. Le nostre aziende si riconoscono in una comune filosofia che pone grande attenzione ai clienti e all’elevata qualità del servizio fornito. Riserveremo la stessa cura ai viaggiatori del Gruppo McArthurGlen, ai quali dedicheremo il nostro massimo impegno per soddisfare ogni richiesta, avvalendoci di un team di seri e appassionati professionisti”.