Formazione universitaria, a TTG il Business game del master Fto

10:50

Un percorso universitario di primo livello finalizzato al conseguimento di 60 crediti formativi, per preparare gli studenti al mondo del lavoro. Fto si unisce all’Università Milano-Bicocca nel promuovere l’Mstma, il Master in Tourism strategy & management i cui studenti, quest’anno, al TTG Travel Experience si sono sfidati per il consueto appuntamento con il ‘Business game’.

Si tratta di una competizione a squadre che ogni anno Fto propone agli studenti, con l’obiettivo di realizzare un progetto di business in ambito turistico. La squadra con il progetto migliore vince un premio in denaro offerto da Fto. I tre progetti di quest’anno riguardavano: Hear, una start up centrata sull'accessibilità con un focus sui viaggiatori sordomuti; EcoVoyage, un progetto incentrato sul tema della sostenibilità, e PeculiarItaly, un tour operator che crea esperienze di gruppo per valorizzare destinazioni italiane meno conosciute.



La giuria di esperti di settore (Piergianni Addis di Kel 12, Andrea Grisdale di IC Bellagio, Michele Cossa di Borghini e Cossa Insurance Broker e il consulente di impresa Francesco Sottostanti) ha premiato Hear.