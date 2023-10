Zellioli, The Style Outlets: “Investiamo in una strategia globale”

11:43

The Style Outlets investe in comunicazione, nell'ottica di mettere in atto un piano globale. “L'obiettivo - ha spiegato a TTG Caterina Zellioli (nella foto), tourist specialist di The Style Outlets, che in Italia comprende Castel Guelfo e Vicolungo - è di costruire una strategia di marketing turistico e di promozione a livello corporate che coinvolga tutti i nostri 20 mall distribuiti tra Italia, Spagna, Francia, Olanda, Germania e i quattro in Polonia”.

I due outlet italiani, strategicamente posizionati rispettivamente a 20 minuti da Bologna e a mezz’ora da Milano, contano nel caso di Castel Guelfo 110 negozi e 150 per Vicolungo tra abbigliamento, sportwear, accessori e cosmetici, con sconti tra il 30% e il 70%.



Vere e proprie destinazioni che ospitano mostre d’arte ed eventi, hanno chiuso in positivo il 2022 registrando un +15% Castel Guelfo, mentre il doppio di fatturato Vicolungo e guardano al 2024 come all’anno del recovery completo, puntando al shopping tourism come leva di viaggio e a benefit come la ShoppingCard per fidelizzare adv e tour operator. E.C.