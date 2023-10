14:15

Prendono il via da oggi le vendite per le crociere della stagione estiva 2025 di Costa Crociere e per il Giro del Mondo del 2026. Un rilancio sulla prenotazione anticipata che riafferma il ruolo del mondo cruising in questa tipologia di vendita.

“Nel 2025 tre navi saranno dedicate al Mediterraneo occidentale, per crociere di una settimana che visiteranno alcune delle più belle destinazioni in Italia, Francia e Spagna, tra arte, cultura, tradizioni locali – si legge in una nota della compagnia -: le gemelle Costa Smeralda e Costa Toscana, insieme a Costa Pacifica”.



Per quest’ultima sono previste anche due itinerari speciali di due settimane con partenza da Savona, il 21 giugno e 30 agosto, che permetteranno di scoprire il Mediterraneo da oriente a occidente in un’unica vacanza.

.



Da giugno a settembre Costa Fortuna confermerà l’itinerario di una settimana che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia, mentre in Nord Europa, durante l’estate, navigheranno due navi, Costa Favolosa e Costa Diadema. Previste inoltre le minicrociere nel Mediterraneo occidentale, di 3 e 4 giorni, con Costa Favolosa, Costa Pacifica, Costa Fascinosa, Costa Fortuna e Costa Diadema.



Infine l’edizione 2026 del Giro del Mondo, con Costa Deliziosa, che circumnavigherà il globo navigando verso ovest. “In oltre 4 mesi di viaggio – conclude la nota - visiterà Canarie, Barbados, Colombia, Ecuador, Perù Cile, isola di Pasqua, Polinesia, Australia, Papua Nuova Guinea, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Malesia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania, Egitto e Grecia. La prima partenza dall’Italia sarà il 21 novembre 2025, da Trieste”.