Going e i cataloghi ‘sensoriali’: la nuova offerta Egitto e Going4Cruise

La ‘sensorialità’ è il concept che lega i due nuovi cataloghi monografici di Going: Egitto e Going4Cruise. “Come i cinque sensi lavorano insieme per offrirci una comprensione completa dell'ambiente e consentirci di interagire con esso, vogliamo espandere il racconto del viaggio alla sequenza di attività che in esso si compiono - spiega Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going -: per farlo focalizziamo la narrazione sulle sensazioni sperimentate attraverso i cinque sensi e sulla loro importanza nella scoperta di un posto nuovo”.

Lanciati in occasione di TTG Travel Experience, sono disponibili in formato cartaceo e in estensione digitale. Il primo spazia dalle navigazioni sul Nilo ai resort del Mar Rosso; il secondo presenta un'offerta interamente dedicata ai soggiorni pre e post-crociera nelle principali destinazioni homeport di Msc.



L'offerta

Il prodotto dell’inverno 2023/24 vede una collaborazione con Ita Airways per il blocco di posti-volo sul Cairo. Soggiornando nella capitale egiziana per due notti si può scegliere tra crociera con Msc Orchestra, navigazione sul Nilo inclusa l’escursione ad Abu Simbel; e un soggiorno nei Going Resort Sunrise Diamond Beach di Sharm e Radisson Blu di Marsa.



Per la prima volta, inoltre, Going Resort conferma le proposte invernali nel Red Sea egiziano, con un impegno charter anche dall’aeroporto di Bologna (tutte le domeniche dal 5 novembre) oltre che da Milano Malpensa.



Per quanto riguarda Going4Cruise, la programmazione vede 11 homeport di imbarco/sbarco dove il tour operator propone soggiorni e anche itinerari di più giorni per pacchetti in estensione della crociera stessa.



Ogni destinazione è accompagnata da cinque testi emozionali, distribuiti in apertura, al centro e in chiusura del catalogo, che le raccontano attraverso vista, udito, tatto, olfatto e gusto. Al viaggiatore e alle agenzie di viaggi vanno gli input per realizzare una esperienza indimenticabile già dallo sfogliare le pagine, nell’elegante formato ad album.