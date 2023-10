QPrize, premiate le aziende del travel impegnate in diversità e inclusione

di Alberto Caspani

11:21

“Ancora più coraggio”. Chiudendo la quarta edizione del QPrize 2023, il premio per le destinazioni e le aziende turistiche che si sono distinte per Diversità e Inclusione, il presidente Aitgl ed Elta Alessio Virgili ha auspicato un impegno che si traduca in azioni concrete e non semplicemente in dichiarazioni di opportunità.

La scelta dei vincitori di quest’anno - caduta su Visit Malta (destinazioni), Accor Hotels (alberghi) e Quiiky (t.o.), così come su easyJet (compagnie aeree), matrimonio.com (wedding) e Airbnb (immobiliare), oltre che su Tripadvisor per la categoria Ota - ha messo in evidenza soprattutto la capacità di modificare "apertamente" i comportamenti.



“Al di là degli sforzi interni alla propria attività - ha sottolineato Virgili dal palco del Grand Hotel et de Milan insieme al presentatore Alessandro Cecchi Paone - queste politiche vanno portate avanti sotto gli occhi di tutta l’opinione pubblica”.



L’edizione 2023 ha goduto del supporto di Ita Airways, Rina, McArthurt Glen Designer Outlet Serravalle ed Amazing Thailand, ottenendo il patrocinio di Aitlgl, Ente nazionale turismo Lgbtq+ e Elta European Lgbtq+ Travel Alliance.