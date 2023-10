Primarete cresce e riprende il progetto Aip

11:43

Primarete continua a investire in crescita. Il network guidato da Ivano Zilio si appresta ad aprire questo mese la sua quinta filiale ma Pescara e a riprendere lo sviluppo del progetto Aip, iniziato prima della pandemia.



“L’associazione in partecipazione è efficace perché toglie tantissimi problemi al partner associato e gli permette di concentrarsi sulle vendite - precisa il network in una nota -. Oggi tantissime agenzie stanno valutando di appartenere a una organizzazione seria e per questo stanno sondando il mercato per selezionare meglio la loro scelta per un futuro diverso”.

Un’operazione in linea con il piano di sviluppo 2023-2025, che guarda alla multicanalità. “Chi entra con noi nel canale Aip sa che offriamo servizi digitali come le piattaforme web, che ad oggi sono 14 e tutte di qualità per gestire ed attrarre nuovi clienti”.