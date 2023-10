Gattinoni spinge sull’inverno: tornano nelle agenzie ‘Winter Days’

11:04

Tornano i Winter Days di Gattinoni. Dal 16 ottobre al 6 novembre, in tutte le agenzie del Gruppo partirà la campagna ‘Chiudi gli occhi e sogna’ per spingere le vendite invernali. “I Winter Days vogliono stimolare traffico in agenzia, attirare clienti che non hanno ancora pensato alle proprie vacanze invernali”, spiega Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni.



Le adv applicheranno riduzioni speciali sui viaggi con partenza tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. “Chiudi gli occhi e sogna - precisa Maggi - è un concept pensato dal nostro reparto creativo interno e declinato su tutti i materiali di comunicazione che abbiamo fornito alle agenzie per poter comunicare direttamente con i propri clienti attraverso il canale offline (vetrine, video) e il canale online (digital, sito, social). La campagna durerà tre settimane e, grazie ai numerosi partner che hanno aderito all’iniziativa, permetterà di soddisfare le richieste di tutti i tipi di clienti”.

All’iniziativa hanno aderito 18 partner. Oltre alle promozioni sul prodotto interno delle linee Dynamic, Selected e Travel Experience, i viaggiatori potranno così prenotare a condizioni agevolate Alidays, Allianz Global Assistance, Alpitour World sui brand Bravo, Francorosso e Turisanda, Boscolo, Cabo Verde Time, Costa Crociere, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Going, Kappa Viaggi, MSC Crociere, Naar, Nicolaus-Valtur, Smartbox, Sporting Vacanze, TH Group, Trentino Holidays, Veratour.