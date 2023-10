Biz Travel Forum del Gruppo Uvet: il 23 novembre la ventesima edizione

12:00

Si terrà il 23 novembre la ventesima edizione del Biz Travel Forum organizzato dal Gruppo Uvet. Quattrocento i partecipanti selezionati che prenderanno parte all’evento all’Hotel Melià di Milano sotto il claim ‘Deus ex Machina’.

Si tratterà di “un’analisi e un racconto – spiega il gruppo in una nota -, attraverso le esperienze e i progetti dei principali operatori del settore, di come le sfide per le aziende e per gli operatori italiani del travel e del turismo siano molte e ancora in divenire”.



Prevista in apertura la relazione di The European House – Ambrosetti, ricerca che fornirà un’analisi sull’andamento dell’economia e della finanza legata agli avvenimenti degli ultimi anni. A seguire il Forum moderato da Nicola Porro che vedrà oltre alla partecipazione dell’organizzatore Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet, anche la presenza di Valerio De Molli, managing partner & amministratore delegato, The European House - Ambrosetti, Sandro Gargiulo, head of account management Southern Europa, Travelport, Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità, Trenitalia, Andrea Benassi, general manager Ita Airways.