La scelta di Princess Cruises: “Addio alle offerte last minute”

15:18

Princess Cruises dice ‘addio’ alle offerte last minute. Una scelta strategica quella della compagnia di crociere, che spera così di invogliare i consumatori a prenotare prima.

“Il nostro nuovo approccio ai prezzi premierà sempre di più gli ospiti che bloccano le loro vacanze con largo anticipo”, ha spiegato a Travel Weekly Terry Thorton, direttore commerciale di Princess Cruises. “Sono finiti - ha aggiunto - i giorni dei forti sconti last minute in prossimità delle date di partenza”.



Per supportare questa operazione commerciale, la compagnia di crociere ha introdotto la garanzia del miglior prezzo, impegnandosi a offrire al cliente qualsiasi prezzo inferiore abbia trovato sul mercato per la stessa categoria di crociera o cabina.