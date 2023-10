Royal Caribbean: quarta nave in Italia nell'estate del 2024

15:55

L’Italia sempre più protagonista della stagione estiva di Royal Caribbean. “Il prossimo anno - ha spiegato il general manager Emea region di Rcl, Gianni Rotondo -, avremo una nave in più che imbarcherà dall’Italia. Oltre alla Oasis e alla Odissey of the Seas da Roma e alla Explorer da Ravenna, avremo anche una quarta nave, la Voyager, che effettuerà itinerari open journey con imbarco e sbarco in porti differenti”.

Il consolidamento dell’offerta sui porti tricolore non fa che assecondare l’aumento dei volumi sul mercato italiano, ma anche la domanda in fortissima crescita degli americani: “Nelle stagioni post pandemia abbiamo registrato incrementi molto importanti sia di traffico, che di ricavo medio per passeggero. Quest'anno abbiamo avuto una disponibilità di cabine superiore del 30 per cento rispetto al 2019, ma non abbiamo avuto bisogno di scontare o agire sulla leva prezzi”. A. D. A.