di Isabella Cattoni

08:35

Inflazione, caro prezzi, scarsità di collegamenti aerei e instabilità geopolitica non hanno frenato la ripresa dei tour operator e i primi bilanci del 2023 che va chiudendosi sono incoraggianti.

Più che di un exploit imprevisto si tratta di un ‘ritorno alla normalità’ che di per sé rappresenta già un grande successo. Se poi i numeri, che tornano a produrre ricavi in crescita, indicano anche la ripresa della marginalità, il risultato è confortante.

A confermarlo Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare, pronto a incassare “Il miglior anno della storia”, con un giro d’affari che supera i 100 milioni di euro e una marginalità in crescita.

Nelle scorse settimane anche il ceo di Mappamondo, Andrea Mele, aveva previsto una chiusura d’anno con ricavi in aumento del 15% e passeggeri del 5% rispetto al 2019. E soprattutto, margini in crescita.



Il confronto con il 2019

Ma forse, dicono in molti, il confronto con il pre Covid non ha più tanto senso, perché in questi ultimi anni tutto è cambiato. Quel che è certo è che anche in Kel 12 si festeggia: l’a.d. Gianluca Rubino sottolinea infatti come l’esercizio 2023 chiusosi al 30 settembre sia stato “Il più soddisfacente di sempre” con ricavi superiori ai 25 milioni di euro e un Ebitda che supera il 5% del fatturato.

Dal canto suo, Quality Group taglia il traguardo dei 200 milioni di euro di fatturato, con un incremento del 15 per cento rispetto al 2019 e una stima di chiusura d’esercizio intorno ai 205 milioni. Un risultato ottenuto a parità di numero di passeggeri rispetto a quattro anni fa, come segnala il direttore commerciale, Marco Peci.



Crescita trasversale

La crescita è trasversale ed evidente anche in casa Baobab: il direttore Alessandro Gandola conferma che con quasi 35 milioni di fatturato contro i circa 20 milioni del 2022 e 50mila passeggeri il marchio di Th Group si avvia a nuovi traguardi.

Tiene botta anche Club Med: il mercato italiano sta tornando a performare bene e Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & emerging markets – sottolinea come le vendite sul nostro mercato siano aumentate del 68% sul 2022, dato che arriva al 78% considerando le mete a lungo raggio.



E il Gruppo Alpitour? Anche in questo caso le stime sono positive, fattore che ha indotto il presidente e a.d. di Tip, Giovanni Tamburi, e gli azionisti di maggioranza ad avviarne il processo di vendita.

Come riporta Il Sole 24Ore infatti, Alpitour World prevede di chiudere l'esercizio al 31 ottobre 2023 con un fatturato tra i 2,2 ed i 2,3 miliardi di euro ed un Ebitda tra i 135 ed i 145 milioni.



Il vento sembra finalmente essere cambiato, anche se le previsioni per il futuro impongono grande cautela a causa dell’instabilità geopolitica legata ai conflitti in atto.