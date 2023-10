08:35

“Ho fatto una battuta su Milva per strappare un sorriso a tutti”. Danilo Curzi, qualche giorno dopo aver vinto il premio TTG Star racconta la sua serata di gloria a Rimini. Con il telefono che squilla e la lunga fila di messaggi. Il ceo di Idee per Viaggiare dal suo ufficio di Roma segue intanto con grande attenzione la situazione in Medio Oriente e si racconta. Anzi, racconta la sua azienda partendo dalle ultime stagioni. In questo particolare Caffè con il direttore sbocciano emozioni e ricordi di un ex agente di viaggi che per qualche stagione ha vestito anche la divisa di Alitalia.

Curzi, riavvolgiamo il nastro. Pensava di farcela questa volta?

Pensavo di arrivare tra i primi tre, almeno sul podio. Vincere mi sembrava difficile vista la competizione. Invece come ho detto sul palco di TTG Star questa volta non ho vinto il premio della critica, come toccava sempre a Milva a Sanremo. Era bravissima ma arrivava sempre dietro qualcuno. Questa volta ha vinto qualcuno fuori dagli schemi.



Addirittura fuori dagli schemi?

Insomma, non credo di essere un allineato, ma piuttosto un personaggio molto fuori dagli schemi. Mi dicono che sono sia riservato sia frizzantino (continua sulla digital edition di TTG Magazine)