Naar, Europa su misura alla scoperta di mete sconosciute

di Alberto Caspani

11:20

I viaggi su misura in Europa sono la nuova frontiera di Naar. “La recente partecipazione a Iftm Top Resa a Parigi - spiega Frederic Naar (nella foto), presidente dell’omonimo tour operator - ha messo in evidenza la competitività all'estero del nostro modello di prodotto, che fa perno su tecnologia sviluppata in proprio, un’ampia squadra di esperti di destinazioni di breve raggio e capacità di perfezionamento delle richieste raccolte dalle agenzie. Grazie anche alle partnership con gli enti del turismo, riusciamo a proporre un’Europa ancora sconosciuta, come quella dei deserti spagnoli, esportando al contempo proposte maturate sul mercato interno e non ancora affermate all’estero, o comunque organizzate in modo troppo artigianale”.

Pubblicità

Su stimolo della fiera di Parigi, Naar sta inoltre investendo in viaggi in Quebec e lungo le rotte musicali degli Usa.