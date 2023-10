I colossi del web si coalizzano contro le recensioni false

14:41

I colossi del web si alleano contro le recensioni false e fraudolente. Amazon, Booking.com, Expedia Group, Glassdoor, Tripadvisor e Trustpilot hanno stretto una coalizione globale con l’obiettivo di mettere a punto una serie di best practice da seguire per garantire l’autenticità delle recensioni.

In questo modo sarà data maggiore visibilità alle le review che riflettono la reale esperienza dei clienti, mentre saranno bloccate le fonti delle recensioni ingannevoli e che possono ledere l’immagine delle aziende.



"I membri della coalizione - spiega una nota congiunta riportata su lechotouristique.com - definiranno le migliori pratiche in materia di recensioni online e i metodi per individuare le recensioni false, con l'obiettivo di fermarle alla fonte".



L'operazione ha anche il fine di favorire una competizione più sana, scoraggiando la pratica di alcune aziende di screditare i concorrenti a colpi di recensioni negative.



Solo nel 2022 TripAdvisor ha rilevato che il 4% delle sue 30 milioni di review è stato ritenuto falso o fraudolento.