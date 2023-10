Sporting Vacanze con gli adv: esperienza di lusso alle Maldive

08:00

Sporting Vacanze sempre più vicino alle adv, che sono stati accompagnati alla scoperta di due sue esclusive alle Maldive, Adaaran Select Meedhupparu (nella foto) e Heritance Aarah, rispettivamente 4 e 5 stelle.

“Abbiamo scelto accuratamente i partner con cui lavorare e le isole da prendere in esclusiva - commenta il g.m. Andrea Vannucci -. Con Adaaran Select Meedhupparu ed Heritance Aarah mettiamo la nostra impronta; per gli italiani ciò che fa la differenza sono l’accoglienza e la cucina e nei nostri resort ci siamo adoperati per offrire un valore aggiunto sotto questi aspetti”.



Adaaran Select Meedhupparu è una struttura che, come evidenzia il general manager Chris Earnest, va proposta come luogo dove coltivare l’arte del dolce far niente, fare snorkeling, gustare buon cibo e praticare sport.



Heritance Aarah si posiziona invece come un resort dove l’idea è quella di esaudire ogni richiesta dei clienti, costruendo una base di repeater fidelizzati.

“Gli italiani amano il mare e preferiscono le camere più vicine alla spiaggia - sottolinea il g.m. Upul Gedarakumbura -. Per vendere il nostro prodotto gli adv dovrebbero fare leva sulla varietà della cucina in formula premier all-inclusive, sui servizi personalizzati e sulla bellezza dell’isola”. G.G.