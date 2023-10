Messina, il Gruppo Msc si aggiudica costruzione e gestione del terminal crociere

15:55

Si è chiusa oggi la procedura di gara per l’assegnazione della concessione di costruzione e gestione del terminal crocieristico nel porto di Messina. Ad aggiudicarsi i lavori la società Messina Cruise Terminal, del gruppo Msc, che realizzerà il progetto di Partenariato pubblico-privato.

La concessione del terminal crocieristico avrà una durata di 21 anni (un anno di costruzione e venti anni di gestione) e si concretizzerà grazie all’opera del gruppo Msc con un contributo dell’Adsp di 3 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di oltre 8 milioni.



Come riporta la Gazzetta del Sud, è stata confermata la posizione del nuovo terminal presso la banchina Colapesce, in posizione mediana rispetto ai tre ormeggi disponibili per le grandi navi, così da minimizzare gli spostamenti dei passeggeri a piedi sia verso l’ingresso in città, sia verso l’area parcheggio dei pullman per i crocieristi impegnati nelle escursioni programmate.



Il terminal è stato concepito come una grande piazza coperta di circa 1.900 metri quadri, tale da consentire un razionale sfruttamento degli spazi interni e una flessibilità d’uso.

L’area di imbarco sarà invece suddivisa in due spazi simmetrici finalizzati all’imbarco contemporaneo su due navi.



La programmazione dei lavori di realizzazione della nuova infrastruttura consentirà di garantire la continuità del servizio e limitare l’eventuale interferenza della nuova costruzione con le attività del terminal al momento esistente. Si prevede, infatti, la demolizione della precedente tensostruttura soltanto dopo la realizzazione e la messa in esercizio della nuova stazione marittima, riducendo al minimo il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, previsto in 315 giorni consecutivi.