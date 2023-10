Montanucci, Maavi:

08:04

La vicenda dei famosi 39 milioni di ristori da riconoscere alle agenzie di viaggi, congelati da quasi due anni (lo stanziamento risale a gennaio 2022) potrebbe avviarsi alla conclusione. Ad affermarlo è la presidente di Maavi Enrica Montanucci che, in un post pubblicato ieri su Facebook, annuncia che la prima metà del fondo potrebbe essere erogata nel giro di un paio di settimane.

"Ieri sera - ha scritto Montanucci - ho avuto modo di sentire il Ministero (del Turismo, ndr) e, a quanto ci hanno detto, dovrebbero tendenzialmente rispettare la previsione dei primi 10 giorni di novembre per la prima metà del fondo dei 39 milioni". Si tratta dunque di una quindicina di giorni a partire da oggi.



La vicenda

Come accennato prima, la nascita del fondo risale al gennaio del 2022, con il decreto Sostegni ter, poi convertito in legge nel marzo dello stesso anno.



Ma il termine per la presentazione delle domande è arrivato solo lo corso 22 settembre. Nel presentare la piattaforma per l'inoltro delle domande era stato precisato che l'erogazione del 50% del contributo sarebbe arrivato entro 30 giorni dalla chiusura del termine. Un termine che grosso modo sarebbe rispettato se, come detto, l'erogazione arrivasse entro la prima decina di novembre.