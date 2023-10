Primarete apre una nuova agenzia in Abruzzo

11:41

Non si arresta l’espansione di Primarete. Il Gruppo punta una nuova bandierina in Abruzzo, con una filiale nel centro di Pescara.

Pubblicità

Cresce così il network guidato da Ivano Zilio, che guarda con fiducia al futuro. “Siamo molto orgogliosi – ha commentato il presidente di Primarete - le nostre filiali sono un presidio e un punto di riferimento anche per gli affiliati delle altre regioni in cui siamo presenti, come il Veneto, la Puglia e la Campania. Noi di Primarete cerchiamo sempre di fare le cose per bene, non siamo ossessionati dai numeri ma dalla qualità”.